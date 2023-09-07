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Magarsus’da yeni dönem başlıyor

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin, orijinal dizisi Magarsus’un 6’ıncı bölümü bugün 19.00’da yayına giriyor. 

Magarsus’da yeni dönem başlıyor

Narenciye Birliği’ndeki yeni dönemle birlikte Tansu, Erdem’in yasak ve baskılarına karşı Kurak Tarım’ı korumaya çalışırken, Beton ve Turgut; yüzleşme, macera ve beklenmedik olaylarla dolu ve herkes için ağır sonuçları olacak bir yolculuğa çıkarlar.  

Yeni bölümleri merakla beklenen Magarsus’da Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar başrolleri paylaşırken, genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik etti. Ercan Kesal’ın Kurak Tarım’ın kurucusu Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırdığı Magarsus’da Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni, aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor. Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarımı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.  

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.  

Magarsus, yeni bölümleriyle her Perşembe 19.00’da BluTV’de…

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