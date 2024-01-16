 Kahve Dünyası'nın yeni kapsül kahve koleksiyonu: Çevre dostu, zengin tatlar!

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası yeni kapsül kahve serileriyle kahve deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Farklı damak tatlarına hitap eden 5 seri ve 8 çeşit lezzetten oluşan yepyeni kapsül kahve serisi, özenle seçilmiş kahve çekirdekleriyle hazırlanıyor. Kahve severleri lezzet, çeşitlilik ve sürdürülebilirlikle buluşturan Kahve Dünyası, kapsül kahve serisindeki espresso kapsülleri geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor. Bu sayede kahve tutkunları muhteşem lezzetlerin tadını çıkarırken çevreye duyarlı bir seçim yapmanın da huzurunu hissediyor.

Yeni lezzetler keşfetmek isteyenlere: PLEASURE Serisi

Fındık, karamel ve vanilya olmak üzere üç farklı aromaya sahip olan Pleasure serisi, farklı lezzetleri keşfetmek isteyenlere hitap ediyor. Ustalıkla kavrulan kahve çekirdeklerini fındık aromasıyla buluşturan Fındık Aromalı Espresso Kapsül Kahve, bisküvi notaları eşliğinde zengin bir lezzetin kapılarını aralıyor. Karamel Aromalı Espresso Kapsül Kahve, kremamsı notalar eşliğinde her yudumda karamelin tatlı keyfini hissettiriyor. Vanilya Aromalı Espresso Kapsül Kahve ise vanilya aroması ve kahvenin yumuşak birleşimiyle damaklarda hoş bir tat bırakıyor.

Klasiklerden vazgeçemeyenlere: MASTER Serisi

Lezzeti ve kalitesiyle ön plana çıkan Master Serisi, Espresso ve Ristretto kapsül kahvelerinde, kendine özgü iklim ve coğrafyalarda yetişen %100 Arabica kahve çekirdekleri ustalıkla bir araya getiriliyor. Tüm kapsül kahve çeşitleri arasında yoğunluğu en yüksek harman kapsül kahve olan Espresso, yoğun bir kıvama ve baharat tadına sahip. Ristretto kapsül kahve ise yüksek asidite ve karakteristik odunsu notalar eşliğinde her yudumda, şeftali ve kırmızı meyvelerin baskın lezzetini hissettiriyor.

Kahveyi kafeinden çok sevenlere: PEACE Serisi

Kafein tüketmek istemeyenler ya da günlük kafein miktarını dengelemek isteyenlere hitap eden Peace serisinde yer alan Kafeinsiz Espresso; yumuşak içimi, baharatlı yapısı ve isli kokusuyla fark yaratıyor. Kafeinsiz Arabica çekirdekleri ile hazırlanan bu özel kahve, lezzetiyle benzersiz bir kahve deneyimi yaşatıyor.

Yöresel lezzetlerden vazgeçemeyenlere: EXPLORE Serisi

Yöresel kahve lezzetinden vazgeçemeyenlerin seveceği Explore serisi, Kolombiya ve Etiyopya çeşitlerini içeriyor. Kolombiya’nın yüksek tepelerinde yetişen %100 Arabica çekirdekleriyle hazırlanan Kolombiya Kapsül Kahve, kırmızı meyvelerin heyecan uyandıran tadını ve çikolatanın hazzını yaşatıyor. Etiyopya Kapsül Kahve, Yüksek tepeleri ve bereketli topraklarıyla, kahvenin anavatanı Etiyopya’dan Rainforest Alliance* Sertifikalı olarak tedarik edilen %100 Arabica çekirdekleriyle hazırlanıyor. Etiyopya Kapsül Kahve, her yudumunuzda tropik meyveler, yaban mersini ve turunçgillerin yanı sıra canlandırıcı bal lezzetini de damağınıza taşıyor.

Eşsiz lezzetlerin buluşması: SELECTION Serisi

Tüm kapsül kahve çeşitlerini deneyimlemek isteyenler için bir arada sunan Selection serisinde ise Fındık Aromalı Espresso, Karamel Aromalı Espresso, Vanilya Aromalı Espresso, Kafeinsiz Espresso, Espresso, Ristretto, Kolombiya ve Etiyopya çeşitleri yer alıyor.

10’lu paketlerde satışa sunulan Kahve Dünyası kapsül kahve serilerine, Kahve Dünyası mağazalarının yanı sıra www.kahvedunyasi.com’dan da ulaşılabiliyor.

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