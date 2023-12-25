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Kahve Dünyası lezzetleriyle yeni yıl heyecanı bir başka yaşanıyor

Kahve Dünyası, ayın dondurması ve ayın içeceğinin yanı sıra birbirinden özel lezzetleri içeren hediye kutularıyla yeni yıl heyecanınıza ortak oluyor. Yeni yıla özel lezzetler Gingerbread Kurabiyeli Dondurma ve Gingerbread Kurabiyeli Milkshake Kahve Dünyası misafirlerini bekliyor. Kahve Dünyası’nın yılbaşına özel hediye kutuları ise sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Kahve Dünyası lezzetleriyle yeni yıl heyecanı bir başka yaşanıyor

 

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, yeni yıl heyecanını misafirlerine sunduğu birbirinden özel lezzetlerle kutluyor. Kahve Dünyası, dört mevsim menüsünde bulunan 11 çeşit dondurmasının yanı sıra her ay mevsime özel lezzetlerle hazırlanan “Ayın Dondurması” ve “Ayın İçeceği”ni yılbaşı ruhuna uygun şekilde misafirlerine sunuyor. Kahve Dünyası, aralık ayına özel hazırladığı Gingerbread Kurabiyeli Dondurma ve Gingerbread Kurabiyeli Milkshake ile damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Kahve Dünyası lezzetleriyle yeni yıl heyecanı bir başka yaşanıyor

Ayın dondurması Gingerbread Kurabiyeli Dondurma, yeni yılın vazgeçilmez kurabiyesini dondurmayla buluşturuyor. Gingerbread Kurabiyeli Milkshake ise yeni yıla özel bir içecek arayanların beğenisini topluyor. Kahve Dünyası’nın yılbaşı sürprizleri bununla bitmiyor. Speküloz bisküvi ve yumuşacık kreması ile hazırlanan Yılbaşı Chesecake’i damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Zencefilli tarçınlı yılbaşı kurabiyeleri ise herkesin beğenisini topluyor. Yılbaşına özel hazırlanan Gingerbread Lavi ise kahvelerin vazgeçilmez eşlikçisi oluyor. 

Kahve Dünyası lezzetleriyle yeni yıl heyecanı bir başka yaşanıyor

Kahve Dünyası’nda herkes için bir hediye var

Kahve Dünyası’nın yılbaşına özel hediye kutuları sevdiklerine tatlı bir hediye vermek isteyenleri bekliyor. Küçük büyük herkesi mutlu edecek hediye kutularında, trüf çikolatadan sıcak çikolataya, Türk kahvesinden el yapımı özel çikolatalara tadına doyulmaz lezzetler yer alıyor. Size ise çeşit çeşit kutulardan birini seçmek kalıyor. Büyük Yılbaşı Kutusu’nda Roche, Trüf Çikolata, Çikolata Kaplı Çubuk Portakal, Lavi Silindir Kutu, Bonte, Frutibon Cranberry Bitter, Frutibon Çilekli Bitter, Sütlü Fıstıklı Draje, Salep, Sıcak Çikolata, Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi, Özel Seri Sıcak Caffe Latte, Özel Seri Karamel Aromalı Sıcak Caffe Latte, Özel Seri Vanilya Aromalı Sıcak Caffe Latte ve Özel Seri Sıcak Cappuccino bulunuyor. Premium Yılbaşı Kutusu ise Spesiyal Çikolata, Lavi Küp Kutu, Bonte, Frutibon Cranberry Bitter, Frutibon Çilekli Bitter, Sütlü Bademli Draje, Sütlü Fıstıklı Draje, Sütlü Fındıklı Draje, Mix Draje, Sütlü Gofrik, Bitter Gofrik, Popçik, Fındık Parçacıklı Sıcak Çikolata, Sıcak Çikolata, Salep, Kahveli Salepli İçecek Tozu, Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi içeriyor.

 

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