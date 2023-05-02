Kaan Urgancıoğlu yıllar içinde değiştirdiği özelliğini söyledi

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da canlandırdığı Savcı Ilgaz rolündeki başarısıyla dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu, GQ dergisinin yeni sayısına röportaj verdi.

Ünlü oyuncu, kıyafetlerin enerjisine inandığını söyledi: "Çok komik ama bazen evden çıkamıyorum. Zannedersin ki çok şık giyinmek için, hayır, olmuyor yani o gün giydiğim kıyafetle o gideceğim yer uymuyor. Kıyafetin içinde kendimi iyi hissetmem de gerekiyor. Giydiğim şeye dikkat ediyorum, kıyafetin enerjisine inanıyorum. Zevkin en az iki üç rengi bir araya getirmek ve yakıştırmak olduğunu düşünüyorum. İddialı değilim, sürekli alışveriş yaptığım anlamına da gelmiyor. Otuz yıllık kıyafetlerim var mesela."



Eskiden insanlardan yardım istemediğini belirten Urgancıoğlu bu huyunu değiştirdiğini söyledi: "Yardım almaktan da keyif alıyorum artık, eskiden hayal kırıklığı yaşamamak için etrafımdaki insanlara olabildiğince az sorumluluk vermeye çalışırdım, zaman içinde bu da değişti. İnsanların yargılanmasından hoşlanmıyorum. Kendimize de başkalarına da değişme özgürlüğünü vermek zorundayız."

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