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İrem Derici'ye sevgilisi Atakan Işıktutan'dan jest

9 günlük bayram tatilinde konserden konsere koşan İrem Derici, dün Kıbrıs’taydı. Alaçatı’daki sevgilisi Atakan Işıktutan’ın sahneye şampanya yollaması geceye damgasını vurdu…

İrem Derici'ye sevgilisi Atakan Işıktutan'dan jest

Bayram tatilinde sahne maratonuna Bodrum’da başlayan İrem Derici ardından İstanbul, Sinop, Bodrum ve Çeşme’de sevenleriyle buluşmuştu.

İrem Derici'ye sevgilisi Atakan Işıktutan'dan jest

Derici dün akşam da Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel’de sahne aldı. Siyah beyaz elbisesiyle bu kez şık bir tarz tercih eden Derici, her zamanki enerjisiyle seyirciyi coşturdu.

 İrem Derici'ye sevgilisi Atakan Işıktutan'dan jest

İrem Derici sahnedeyken sevgilisi Atakan Işıktutan’a ne kadar aşık olduğunu, onu Alaçatı’da bıraktığını ve özlediğini söyledi. O esnada sahneye sürpriz bir şampanya geldi.

İrem Derici'ye sevgilisi Atakan Işıktutan'dan jest
Şampanyayı Çeşme’deki Atakan Işıktutan’ın gönderdiğini öğrenen Derici duygulandı. Seyirci ise büyük bir tezahürat eşliğinde alkışladı.

 İrem Derici'ye sevgilisi Atakan Işıktutan'dan jest

İrem Derici’nin bayram konserleri serisi Yalova ve Bursa sahneleri ile sona erecek.

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