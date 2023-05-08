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İrem Derici'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, fit haliyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte haberin detayları...

İrem Derici'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

İrem Derici geçtiğimiz hafta arka arkaya verdiği 3 konserinden sahnedeki fit haliyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

 İrem Derici'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Survivor yarışmasıyla tanınan spor hocası olan sevgilisi Atakan Işıktutan ile düzenli olarak spor yapmaya başlayan ve fit bir görünüm kazanan İrem Derici sahnede çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İrem Derici'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!
Sosyal medya hesabından yayınladığı konser takvimiyle yaz aylarının en çok konser yapacak sanatçısı olduğunu gözler önüne seren İrem Derici, bu yazda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor.

İrem Derici'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

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