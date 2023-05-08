 İrem Derici'nin son halini görenler gözlerine inanamadı!

İrem Derici geçtiğimiz hafta arka arkaya verdiği 3 konserinden sahnedeki fit haliyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Survivor yarışmasıyla tanınan spor hocası olan sevgilisi Atakan Işıktutan ile düzenli olarak spor yapmaya başlayan ve fit bir görünüm kazanan İrem Derici sahnede çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.



Sosyal medya hesabından yayınladığı konser takvimiyle yaz aylarının en çok konser yapacak sanatçısı olduğunu gözler önüne seren İrem Derici, bu yazda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor.

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