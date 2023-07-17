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İrem Derici'den sürpriz

Söylediği şarkılarla müzik listelerinin üst sırasında yer alan İrem Derici'den sürpriz proje... İşte haberin detayları...

İrem Derici'den sürpriz

Yıllardır seslendirdiği şarkılarla Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren İrem Derici prodüktörlüğe el atıyor. Derici bundan böyle yapımcılığını üstlendiği projelerle müzik dünyasına yön verecek…

 İrem Derici'den sürpriz

Önceki akşam Çeşme Alaçatı Şerefe sahnesinde yoğun istek üzerine bir kez daha sahne alan İrem Derici geleneği bozmadı ve rezervasyonları günler öncesinden doldurdu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden İrem Derici bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü sürprizini duyurdu.

 İrem Derici'den sürpriz

Türk popunda son yılların en başarılı ses ve müzisyenlerinden İrem Derici, ilk çıktığı günden itibaren söylediği şarkıları ve duruşuyla milyonları kendisine hayran bırakmayı başardı. Tüm şarkılarını kendi müzik şirketi ID Müzik ve DMC ile beraber müzik severlerle buluşturan İrem Derici 10 yıllık profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Derici şarkıcı kimliği dışında artık bir prodüktör olarak müzik piyasasında yerini almaya hazırlanıyor.

 İrem Derici'den sürpriz

Şimdilik ismini sır gibi sakladığı çok yakın bir müzisyen arkadaşına, düzenlemesini Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir şarkı hazırladıklarını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen İrem Derici “Her yıl bir kadın müzisyene bir şarkı yapacağız ve ID Müzik etiketiyle yayınlayacağız” dedi.

İrem Derici'den sürpriz

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