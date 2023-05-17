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İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...

İrem Derici, katıldığı programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...

Gazeteci Sibel Arna’nın yeni YouTube programı “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” un ilk bölüme konuk olan İrem Derici’den çok konuşulacak açıklamalar:

İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...

- "Beni en çok rahatlatan şey büyük tuvaletimi yapmak. İkinci beyin bağırsaktır diye kitaplar yazılıyor. Benim bu söylediklerimin değerini ben ölünce anlayacaksınız"

 

- "Rahatlıkta Z kuşağını bile geçerim. Z kuşağı gelsin getirimi götürümü yapsın"

İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...

- "Benim masamda biri sevgilime asılırsa kaşığı bir tarafına sokarım. Asılamaz zaten, yemez"

- "Atakan’ın bir kokusu var. 5 gün antrenman yapsın, hiç yıkanmasın bebek gibi kokuyor. Çok şükür Allah’ıma yüzüme güldü"

İrem Derici'den şok açıklama: Biri sevgilime asılırsa...

- "Kendimi seviyorum. Ben çok zeki, pratik zekalı, bulunduğu ortamı neşelendiren bir kadınım. Ama dış görünüşümle ölene kadar barışmayacağım çıkarayım üstümü bak istersen"

- "Türkiye’de beni en çok rahatlatan erkek ünlü Şener Şen. Kadın yok ama… Ülkemizde kadınlar çok gergin. Bir tek son günlerde Serenay Sarıkaya’yı izlemek bana iyi geliyor. Hiç de tanışmadım kendisi ile. Aynı kuaför ile (Önder Tiryaki) çalışıyoruz ama hiç denk gelmedik"

 

 

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