İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

Ünlü şarkıcı, sevgilisine aşk itirafında bulundu.

◊ İlk görüşte aşk mıydı?

İrem Derici: İlk görüşte aşk dünyanın en büyük palavrası. İlk görüşte insanlar birbirine değer, bir an önce başka bir şey olsun ister.

◊ Bayağı tazeymiş ilişkiniz. İrem senin “At gibi âşığım” diye bir paylaşımın oldu. Atakan’a mı at gibi âşıksın?

İrem Derici: Atakan’a at gibi âşığım,

sırf at da değil; zürafa, fil, ormanın kralı Aslan ya da herhangi bir hayvan, hiç fark etmez. Çok âşığım. Ama o ‘at gibi âşığım’ lafı onunla alakalı değildi.

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