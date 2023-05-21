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İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dört aydır birlikte olduğu Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'a aşk itirafında bulundu. İşte detaylar...

İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

Ünlü şarkıcı, sevgilisine aşk itirafında bulundu.

İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

◊ İlk görüşte aşk mıydı?

İrem Derici: İlk görüşte aşk dünyanın en büyük palavrası. İlk görüşte insanlar birbirine değer, bir an önce başka bir şey olsun ister.

İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

◊ Bayağı tazeymiş ilişkiniz. İrem senin “At gibi âşığım” diye bir paylaşımın oldu. Atakan’a mı at gibi âşıksın?

İrem Derici: Atakan’a at gibi âşığım,
sırf at da değil; zürafa, fil, ormanın kralı Aslan ya da herhangi bir hayvan, hiç fark etmez. Çok âşığım. Ama o ‘at gibi âşığım’ lafı onunla alakalı değildi.

İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a aşk itirafı

 

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