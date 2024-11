Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programı FÜG’ün yeni bölüm konuğu İrem Derici oldu. Her hafta yeni konukların yer aldığı psikolojik oyunda İrem Derici, hem güldüren hem duygulandıran anlar yaşadı ve tüm samimiyetiyle hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programının yeni bölümü yayınlandı. Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin konuk olduğu bölümde hem kahkaha hem gözyaşı ve hüzün bir aradaydı.

“Bulanık bir dönem, iyi misin sorusunun net yanıtı bende yok” diyerek yayına başlayan İrem Derici, “Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Kalbim ‘Bu iş yerinde grev vardır’ diye bir yazı tutsa da bana iki sene işlerime daha çok adapte olsam. Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google’dan silmek isterdim. Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim. Onları biraz dinlendirmem lazım.” dedi.

‘SHUTTER ISLAND’ ÇEKMİŞİZ

Gökhan Çınar’ın ‘Görsem sarılırım diyeceğin biri var mı’ sorusuna “Var birden çok” diye cevap veren İrem Derici, “Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ”Daha kötüsü var görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ki bu dağarcık bende geniştir bilirsin ederim diyeceklerim de var. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da beni niye bu hale getirdiniz dediklerim de var. Ama dönüp onların hallerine de baktığımda; onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor. Bir Shutter Island çekmişiz biz de”

FÜG’de terk edilmiş bir İtalyan köyünde tek başına uyanmayı seçen ve bu seçimi doğrultusunda alternatifli sorulara göre yeni hayatını dizayn eden İrem Derici, programda aile ilişkilerine dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Sadece YouTube’da yayınlanan psikolojik oyun formatındaki FÜG’de her hafta yeni bir konuk, iki seçenekli sorulara cevap vererek yeni bir hayat deneyiminin seçimlerini yapıyor. Her konuğun zihinlerini ve duygularını yeni duruma adapte etmeye çalıştıkları bu oyunda verilen her yanıt, psikolojik dünyalarına ve mevcut hayatlarındaki geçmişlerine dair bilgiler veriyor.

