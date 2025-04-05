 Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor!

Harman Yeri dizisinde başpehlivan rolüyle dikkatleri üzerine çeken Burç Kümbetlioğlu, hem kariyerinde hem de aşkta adeta altın çağını yaşıyor.

Son olarak Uzak Şehir dizisinde Bora Albora karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, peş peşe yaptığı dizi ve film anlaşmalarıyla gündemden düşmüyor.



Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisinde rol alacak olan Kümbetlioğlu, aynı zamanda Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü sinema filmi Dehşet Bey ile de el sıkıştı.



Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatında da mutluluğu yakalayan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde adını gizli tuttuğu sevgilisiyle Nişantaşı City’s’te objektiflere takıldı. Özel hayatıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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