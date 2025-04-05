  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor!

Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor! İşte detaylar...

Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor!

Harman Yeri dizisinde başpehlivan rolüyle dikkatleri üzerine çeken Burç Kümbetlioğlu, hem kariyerinde hem de aşkta adeta altın çağını yaşıyor.

 Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor!

Son olarak Uzak Şehir dizisinde Bora Albora karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, peş peşe yaptığı dizi ve film anlaşmalarıyla gündemden düşmüyor.

Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor!
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisinde rol alacak olan Kümbetlioğlu, aynı zamanda Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü sinema filmi Dehşet Bey ile de el sıkıştı.

Burç Kümbetlioğlu'nun yüzü hem aşkta hem işte gülüyor!
Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatında da mutluluğu yakalayan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde adını gizli tuttuğu sevgilisiyle Nişantaşı City’s’te objektiflere takıldı. Özel hayatıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Gizem Güneş ile Murat Ceylan aşkını ilan etti!
  Magazin

Ünlü çift Gizem Güneş ile Murat Ceylan aşkını ilan etti!

Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi
  Cemiyet

Bahattin Demir'in oğlu Ömer Demir'le İspanya'da maç keyfi

Volkan Konak'ın ailesinden açıklama!
  Gündem

Volkan Konak'ın ailesinden açıklama!

Müjde Ar'dan Türkan Şoray'a övgüler!
  Magazin

Müjde Ar'dan Türkan Şoray'a övgüler!

Seda Üren yıllara meydan okumasının sırrını verdi!
  Magazin

Seda Üren yıllara meydan okumasının sırrını verdi!

Dünyaca ünlü isim Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı!
  Magazin

Dünyaca ünlü isim Aleyna Tilki'yi takip etmeye başladı!