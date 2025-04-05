Burak Özçvivit'in yaz alışverişi!

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Burak Özçivit, Vadistanbul'da objektiflere takıldı.



Her zaman tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, reklam yüzü olduğu markanın yeni sezon koleksiyonunu incelerken görüntülendi. Şıklığından ödün vermeyen Özçivit, "Yaz geliyor, stilimizi yenilemenin tam zamanı" diyerek modaya olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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