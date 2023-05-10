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İrem Derici aşkını dile getirdi

İrem Derici, Atakan Işıktutan'a olan aşkını dile getirdi. İşte haberin detayları...

İrem Derici aşkını dile getirdi

İrem Derici, önceki akşam Denizli Jolly Joker‘de konser verdi.

İrem Derici aşkını dile getirdi

Yoğun konser maratonuna devam eden İrem Derici, gecede birbirinde hit şarkılarını seslendirerek, konuklara eğlenceli saatler yaşattı.

İrem Derici aşkını dile getirdi

Şarkıları kadar esprileriyle konukları kahkahaya boğan İrem Derici, dinleyiciler arasından bir hayranı “Çok güzelsin” diye bağırması üzerine İrem Derici “Sevdikçe güzelleşiyorum. Genç sev, genç kal” diye cevap verdi.

 İrem Derici aşkını dile getirdi

Şarkıları, enerjisi ile mekanı dolduran Denizlili hayranlarının ayakta alkışladığı İrem Derici gurur dolu anlar yaşadı.

İrem Derici aşkını dile getirdi
İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan arasında 7 yaş fark var...

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