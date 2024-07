Hülya Koçyiğit: Belediyeler üzerine düşen görevleri yapmalı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, TBMM'den geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması beklenen Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuştu. Kedi ve köpeklerin satılmasına karşı olduğunu belirten sanatçı, "İnsan olan Allah'ın yarattığı canlıya zarar vermez" diyerek belediyelerin üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

Londra da bulunan sanatçı Hülya Koçyiğit, "Ben de bir hayvan dostuyum, çocuklarım da öyle. Hayvanların sahiplenilmesini ve barınakların muhakkak en iyi şekilde düzenlenmesini istiyorum. Barınakta onlara iyi bakılmasını, tedavilerinin yapılmasını ve oradan sahiplenilmesini istiyorum. Kedi ve köpeklerin satılmamasını istiyorum.



BELEDİYELERE ÇOK CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Hayvan dostlarını çok iyi anlıyorum, haklı olarak sevdiğimiz o can dostlarımızı kontrol altına almak istiyoruz. Bu çıkan kânun da bu duruma destek verecek. Belediyelere burada çok ciddi görev düşüyor. Belediyelerin bir bütçeleri var. Bütçeden pay ayırarak sokak Hayvanları için barınak yapabilirler, bakım ve tedavisine yardımcı olmalılar. Ben Beykoz Belediyesi'nin barınağını gezmiştim. Keşke herkes o barınağın eşini yapabilse, orada tedavilerinin de yapılabildiğini gördüm, yediklerini, içtiklerini gördüm ve ne güzel bir örnek dedim, keşke bütün belediyeler bu hizmeti yapabilseler.

Veterinerlerin eşliğinde eğer geçici olmayan bir hastalığı varsa, kuduz gibi rahatsızlıkları varsa o zaman izole edilmesi gerekiyor. Sağlıklı olanlardan ayrılması gerekiyor tedavi edilebilmesi için. Neticede onlar bizim can dostlarımız. Elbette ki onların iyiliğini istiyorum.



BİZDE ÇOK KUTUPLAŞMA VAR... İNSAN OLAN ALLAH'IN YARATTIĞI CANLIYA ZARAR VEREMEZ!

Olcay Ünal Sert'in "Bir çok sanatçı, aydın ve gazeteciler mitinge katıldı, acaba bazı şeyler anlaşılamıyor mu? Yapılan görüşmelere STK'ların alınmadığı söyleniyor. Bir yanlış anlama mı var?" sorusuna Hülya Koçyiğit; "Bence yanlış bir anlama var. Belki de siyasi olarak tepki var, Akparti'nin verdiği bir teklif diye. Öyle de olabilir, biliyorsun bizde çok kutuplaşma var. Birinin yaptığını öteki beğenmiyor. Ötekinin yaptığını diğeri beğenmiyor. Böyle bir durum herhalde. Yoksa AKP'lisi de insan CHP'lisi de insan, İYİ Partilisi de insan. İnsan olan Allah'ın yarattığı canlıya zarar veremez! Vermemesi gerekir normalde, ama nedense birbirimizi dinlemiyoruz, anlamıyoruz, onun içinde lüzumsuz laf çıkarıyoruz." dedi.

Köpeklerin uyutulmak istenmesine büyük tepki var diye hatırlatılması üzerine Hülya Koçyiğit; "Uyutulması konusu ancak ve ancak insanlara zarar verecek durumduysa, kuduz gibi bir hastalığı varsa ve tedavi edilemeyecek bir durumdaysa belki, bunların haricinde sağlıklı hayvanların uyutulması son derece yanlış. Öldürmek çözüm olmaz, öldürmeye ne gerek var. Barınakları yaparak orada onları tedavi ederek sağlığına kavuşturduktan sonra sahiplendirmek varken niçin öldürsünler ki?... Günah yani... Bir canlının hayatına kıymak çok büyük günah!... Karıncayı bile ezmekten korkuyoruz. Sağlıklı hayvanları korumamız gerekir." dedi.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'in "İnşallah böyle bir şey olmaz, uyutma yakışmaz..." demesi üzerine Koçyiğit, "Bence de olmayacak." dedi.



BELEDİYELER MUTLAKA BARINAK YAPMALI

STK'ların görüşlerinin alınmadığının hatırlatılması üzerine Hülya Koçyiğit; "Böyle bir kanun çıkarılacağı zaman her kesimden kişilerin görüşleri alınmalı, bunlara STK'lar (sivil toplum kuruluşları) da dahil. Siyasilerinde, hayvanseverliğinde, derneklerinde görüşleri alınmalı yasa yaparken. Ben kânun hazırlanmadan görüş alınmıştır diye düşünüyorum. Kimse kafasına göre böyle bir kânun çıkaramaz." dedi. Rahatsız olan kesimlerin olduğunun da hatırlatılması üzerine Koçyiğit; "Çok rahatsız olan var, çocukları köpekler tarafından ısırılmış, ameliyat olanlar oluyor. Birçok acı yaşanmış, tabi ki o insanlar tepki gösteriyorlar. Ama onlar tesadüfen olan, her zaman olmayan şeyler. Bu konuda esas üzerinde vazifesi olan kurumlar Belediyeler Olcay. Belediyeler bu konuyu önemseyerek üzerine vazife edinerek mutlaka barınak yapmalı, hayvanların orada doğru beslenmeleri, sağlıklı bir şekilde kontrol altında tutulmaları gerekiyor. Mutlaka kısırlaştırılmaları yapılması gerekiyor. Popülasyon ondan artıyor, kısırlaştırma bence gerekli." diyor. Çoğu köpek sahibinin hayvanlarını kısırlaştırdığını belirten Koçyiğit, "Köydekiler hayvanlarının kısırlaştırılmasını istemeyebilir ama şehirde mutlaka kısırlaştırıyorlar. Türk insanının öyle bir vicdanı vardır ki, bir hayvan gördüğü zaman hemen ona suyunu verir, mamasını verir, onları sever. Sen ona bir zarar vermedikten sonra onlar bize zarar vermez. Ancak bir kuduz hastalığı olur, ya da açtır o zaman zarar verir. Ya da hayvana çubukla vurursan o zaman zarar verir, yoksa durup dururken saldırmaz ki..." dedi.



HER ŞEY ÇOK FAZLA POLİTİK... ATATÜRK ÇOK İSTİSMAR EDİLİYOR, ATATÜRK'Ü KARIŞTIRMASINLAR

Her şeyin çok fazla politik olmasından yakınan Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan'ın çıkarılması düşünülen yasaya çok üzüldüğünün hatırlatılması üzerine, "Üzülmez mi, o da benim gibi evinde köpek besleyen birisi." dedi. Nazan Öncel'in sosyal medyada "Atatürk bugün hayatta olsaydı bu yasanın esamesi okunmazdı!" paylaşımını yaptığının hatırlatılması üzerine sanatçı, "Atatürk çok istismar ediliyor. Atatürk'ü karıştırmasalar, o kadar farklı, o kadar yüksek, o kadar yüce, o kadar tek bir değer ki onu ıvır zıvır şeyler üzerinde 'Atatürk' diyerek karıştırmamak gerekiyor. Atatürk her şeyin üzerinde bir değerimiz bizim. Güncel şeylerle onun adını hırpalamanın ne anlamı var Allah aşkına, günah yani..." dedi.



ATATÜRK HEYKELLERİNE SALDIRANLAR MECZUPLAR

Lâiklik konusunda bir aşındırmalar var gibi, heykellere saldırılar oluyor diye hatırlatılması üzerine Koçyiğit; "Bunu yapanlar meczuplar, kendini bilmeyen kişiler." dedi.

"Arka kapıdan acaba serbest mi kalıyorlar?" diye sorulması üzerine sanatçı, "O kadarını bilemeyeceğim. Çünkü kânunlar var, birde kânunların uygulayıcıları var. Ya da uygulamayanları var. Anlatabiliyor muyum. Önemli olan böyle bir kanun var ve herkesin uygulaması gerekiyor. Atatürk ortak değerimiz." dedi.



KISIRLAŞTIRMALAR ZAMANINDA YAPILSAYDI BÖYLE BİR KONU KONUŞULMAZDI... BELEDİYELER ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI!

Hülya Koçyiğit "Kısırlaştırılmalar zamanında yapılsaydı böyle bir konu bugün konuşulmazdı. Belediyeler üzerlerine düşeni yapmalı, hayvanları kısırlaştırarak barınaklar yapmalılar. Yapmadıkları taktirde de çok ciddi yaptırımlar olmalı ki mecburen yapsınlar. İnsanlara çok ağır ceza verirsen ancak kanunlara uyuyorlar, yoksa kanunları delmek için kendine göre orasından burasından yontuyor.Onlar Allah'ın yarattığı canlılar ve bizim dostlarımız. Onların sadakati, onların gözlerinin içindeki masumiyet nasıl anlatayım, onların duyguları var, eğittiğin zaman sana ne büyük faydaları var. Görmeyen âmâ bir insana yardım eden köpek var. Depremde insan hayatı kurtaran köpekler var. Polislere yardımcı olan köpekler var, demek ki onları eğitirsen, onlara sevgi ve şefkat gösterirsen senin en büyük dostun oluyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ile yasa ile ilgili görüştünüz mü sorusuna Hülya Koçyiğit, "Hayır ama benim tanıdığım evinde köpek besleyen Cumhurbaşkanlığı danışmanları var." dedi.

