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Hande Yener son haliyle şaşırttı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yaz konserleri için özel diyet yaparak bir haftada 4 kilo verdi. İşte detaylar...

Hande Yener son haliyle şaşırttı

Hande Yener (50) önceki akşam İzmir Moulin Rouge Folkart Time Bornova’da sahneye çıktı.

Hande Yener son haliyle şaşırttı
Üzerinde karnını açıkta bırakan sarı bir elbise vardı.

Hande Yener son haliyle şaşırttı
Formda vücudu ile dikkat çeken şarkıcı yaz konserleri için özel diyet yaparak bir haftada 4 kilo verdi.

Hande Yener son haliyle şaşırttı
Bu süreçte karbonhidratı keserek sağlıklı beslenme sistemine döndü.

 

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