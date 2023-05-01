Hande Yener son haliyle şaşırttı

Hande Yener (50) önceki akşam İzmir Moulin Rouge Folkart Time Bornova’da sahneye çıktı.



Üzerinde karnını açıkta bırakan sarı bir elbise vardı.



Formda vücudu ile dikkat çeken şarkıcı yaz konserleri için özel diyet yaparak bir haftada 4 kilo verdi.



Bu süreçte karbonhidratı keserek sağlıklı beslenme sistemine döndü.

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