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Hande Yener bakın nerede kampa girdi?

Ünlü şarkıcı Hande Yener, konserlere hazırlanmak için Kazdağları’nda 2 gün kampa girdi. İşte detaylar...

Hande Yener bakın nerede kampa girdi?

Hande Yener’in önünde 3 önemli büyük konseri var. 4 Haziran’da Almanya’da ‘Multi Summer Festival’da, 16 Haziran’da Beyoğlu Dorock XL’de Pride Partisi’nde ve 22 Haziran’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkacak.

Hande Yener bakın nerede kampa girdi?
Şarkıcı bu büyük şovlara imza atacağı konserlere hazırlanmak için Kazdağları’nda 2 gün kampa girdi. Yoga ve meditasyonla enerji depolayan Yener oy kullanmak için İstanbul’a döndü. (Posta)

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