Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni poz geldi.

İkili çektirdiği kareyi Instagram'da paylaşarak, kalp emojisi koydu.

İkili bu yaz Avrupa'da birçok ülkeye gitti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.