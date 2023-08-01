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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni poz  

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insan Hakan Sabancı'dan yeni poz geldi. İşte detaylar...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni poz  

 

Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni poz geldi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni poz  

İkili çektirdiği kareyi Instagram'da paylaşarak, kalp emojisi koydu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni poz  

İkili bu yaz Avrupa'da birçok ülkeye gitti.

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