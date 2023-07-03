Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı?

Hande Erçel, yurt dışı tatilne devam ediyor.



Oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafını paylaştı.



Erçel, "Sev yaşa şükret" diye yazdı.

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