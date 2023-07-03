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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı?

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı? İşte haberin detayları...

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı?

Hande Erçel, yurt dışı tatilne devam ediyor.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı?
Oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafını paylaştı.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı?
Erçel, "Sev yaşa şükret" diye yazdı.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele fotoğrafına bakın ne yazdı?

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