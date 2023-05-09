Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı

Hande Erçel, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Son dönemde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.

Saçıyla beğeni toplayan Erçel'e binlerce beğeni geldi.

Oyuncu, 30 dakika dolmadan 2 bine yakın mesaj aldı.

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