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Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı

Ünlü oyuncu Hande Erçek'in yüzü olduğu marka için yaptığı imaj sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları...

Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı

Hande Erçel, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti. Son dönemde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun tarzı dikkat çekti.

Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı

Saçıyla beğeni toplayan Erçel'e binlerce beğeni geldi.

Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı

Oyuncu, 30 dakika dolmadan 2 bine yakın mesaj aldı.

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