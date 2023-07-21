Hande Erçel'in set kuralı şaşırttı!

Yaz başından beri İtalya, Cannes, Mykonos'ta tatil yapan Hande Erçel, denize ve güneşe mola verdi! Kısa bir süre için İstanbul'a döndü. Oyuncu önümüzdeki günlerde yeniden yurtdışına çıkacak.

Bu arada Hande rol alacağı dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koydu. (Posta)

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