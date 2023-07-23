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Hande Erçel'in bir Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Hande Erçel'in bir Intsagram paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Hande Erçel'in bir Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla aldığı ücretler belli oldu. Hande Erçel, bir paylaşıma 350 bin TL alarak zirvede yer aldı.


İşte ünlü isimlerin paylaşım başına aldığı ücretler...

Hande Erçel: 350 bin TL (30 milyon 900 bin takipçi)

Hande Erçel'in bir Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Beren Saat: 300 bin TL (5 milyon 400 bin takipçi)

Hande Erçel'in bir Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya: 275 bin TL (10 milyon takipçi)

Hande Erçel'in bir Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Afra Saraçoğlu: 250 bin TL (8 milyon 200 bin takipçi)

Hande Erçel'in bir Instagram paylaşımından aldığı para dudak uçuklattı

Fahriye Evcen: 250bin TL (13 milyon 600 bin takipçi)

Eda Ece: 200 bin TL (7 milyon 800 bin takipçi)

Demet Özdemir: 200 bin TL (16 milyon takipçi)

Neslihan Atagül: 200 bin TL (14 milyon 100 bin takipçi)

Hazar Ergüçlü: 150 bin TL (3 milyon takipçi)

Pınar Deniz: 150 bin TL (2 milyon 800 bin takipçi)

 

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