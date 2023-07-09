  Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, tatile doymuyor.



Çift, İtalya, Finlandiya, Fransa'dan sonra rotalarını Yunanistan'a çevirdi.



İkilinin Santorini'daki romantik tatili ortaya çıktı.



Erçel ve Sabancı'nın güneşi batırdığı anları hayranları kayıt altına aldı.



Çiftin lüks tatili böyle görüntülendi.

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