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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, tatile doymuyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti
Çift, İtalya, Finlandiya, Fransa'dan sonra rotalarını Yunanistan'a çevirdi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti
İkilinin Santorini'daki romantik tatili ortaya çıktı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti
Erçel ve Sabancı'nın güneşi batırdığı anları hayranları kayıt altına aldı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti
Çiftin lüks tatili böyle görüntülendi.

  Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın lüks tatili dikkat çekti

 

 

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