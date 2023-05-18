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Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? Flaş gelişme...

Bir süredir birlikte olduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, çiftinde flaş gelişme... İşte haberin detayları...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? Flaş gelişme...

Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel’i ailesiyle tanıştırdı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? Flaş gelişme...

Kenan Doğulu’nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel geliniyle karşılıklı dans etti. ( 2. Sayfa)

Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? Flaş gelişme...

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