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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medyada ilk kez fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilk kez fotoğraf paylaştı.

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!

Yaklaşık dokuz aydır birlikte olan çift, ilk kez sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!
İkili, Grammy ödüllü ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'i izlemeye gitti.

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!

Sabancı, Erçel'in videosunu paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!
Erçel ise sevgilisine sarıldığı anı yayınladı.

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