 Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan bir ilk!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilk kez fotoğraf paylaştı.

Yaklaşık dokuz aydır birlikte olan çift, ilk kez sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı.



İkili, Grammy ödüllü ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'i izlemeye gitti.

Sabancı, Erçel'in videosunu paylaştı.



Erçel ise sevgilisine sarıldığı anı yayınladı.

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