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Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

Ünlü çift Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne damga vurdu. İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne gitti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın bağış gecesine el ele katıldı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu
Çiçeği burnunda sevgililer geceye damga vurdu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu
İkilinin pozları sosyal medyada da gündem oldu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

Erçel, yabancı basın mensuplarının da ilgisini çekti.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

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