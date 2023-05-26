Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne gitti.

İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın bağış gecesine el ele katıldı.



Çiçeği burnunda sevgililer geceye damga vurdu.



İkilinin pozları sosyal medyada da gündem oldu.

Erçel, yabancı basın mensuplarının da ilgisini çekti.

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