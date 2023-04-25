Hande Erçel'i yıkan haber

Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti. Emekli Astsubay Erçel'in kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Oyuncu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yuman dedesi için Bandırma'ya gitti.



Erçel'in cenazesi ikindi namazasına müteakiben Haydar Cavuş Camii'nde cenaze namazı ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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