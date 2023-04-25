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Hande Erçel'i yıkan haber

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, Bandırma'da vefat etti

Hande Erçel'i yıkan haber

Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti. Emekli Astsubay Erçel'in kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Oyuncu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yuman dedesi için Bandırma'ya gitti.

Hande Erçel'i yıkan haber
Erçel'in cenazesi ikindi namazasına müteakiben Haydar Cavuş Camii'nde cenaze namazı ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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