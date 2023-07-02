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Hande Erçel hakkında şok iddia! Zayıflığın sırrı ortaya çıktı!

Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'in zayıflığını sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hande Erçel hakkında şok iddia! Zayıflığın sırrı ortaya çıktı!

Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, son dönemde zayıflığıyla sık sık gündeme geliyordu. Oyuncunun, zayıflığının sırrı ortaya çıktı.

Hande Erçel hakkında şok iddia! Zayıflığın sırrı ortaya çıktı!

Temizmagazin'in haberine göre; Hande Erçel, mide botoksu yaptırmış. Oyuncu, vücudunu fit ve zinde tutmak için de düzenli olarak spor yapıyor.

Hande Erçel hakkında şok iddia! Zayıflığın sırrı ortaya çıktı!

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