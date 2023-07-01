Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar geldi.



Oyuncu, geçtiğimiz aylarda davetli olarak gittiği Cannes Film Festivali'nden fotoğraflarını paylaştı.



Erçel, yüzü olduğu Nocturne markası kombiniyle poz verdi.



Oyuncunun, karın kasları dikkat çekti.

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