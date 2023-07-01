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Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar geldi. İşte haberin detayları...

Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti

Sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilde olan Hande Erçel'den yeni pozlar geldi.

Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti
Oyuncu, geçtiğimiz aylarda davetli olarak gittiği Cannes Film Festivali'nden fotoğraflarını paylaştı.

Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti
Erçel, yüzü olduğu Nocturne markası kombiniyle poz verdi.

Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti
Oyuncunun, karın kasları dikkat çekti.

Hande Erçel'den yeni pozlar! O detay dikkat çekti

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