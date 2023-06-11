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Hande Erçel'den yeni poz

Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son fotoğrafıyla beğeni rekoru kırdı.

Hande Erçel'den yeni poz

Hande Erçel, Magnet Quarterly dergisine poz verdi. Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncunun pozu kısa sürede rekor kırdı.

Hande Erçel'den yeni poz
Binlerce beğeni alan Erçel kareye, nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.

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