Hande Erçel'den yeni poz

Hande Erçel, Magnet Quarterly dergisine poz verdi. Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncunun pozu kısa sürede rekor kırdı.



Binlerce beğeni alan Erçel kareye, nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.

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