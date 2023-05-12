  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel'den hayranlarını sevindirecek haber

Magnum’un bu yılki Cannes yüzü Hande Erçel oldu. İşte haberin detayları...

Hande Erçel'den hayranlarını sevindirecek haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel yine iddialı bir işbirliğiyle gündeme gelecek. Popülaritesi ve güzelliğiyle markaları peşinde koşturan Erçel şimdi de her yıl mayıs ayında Cannes Film Festivali’ndeki etkinlikler kapsamında düzenlenen Magnum markasının davetine ev sahipliği yapacak.

Hande Erçel'den hayranlarını sevindirecek haber

Geçmişte Serenay Sarıkaya ve Dilan Çiçek Deniz gibi yıldız isimlerin Cannes’da teslim ettiği Magnum’un bu yılki yüzü Hande Erçel olacak. Şu günlerde Hakan Sabancı’yla yaşadığı ilişkiyle ve çekimlerine yeni başladığı “İki Yabancı” dizisiyle adından söz ettiren Erçel’in 21 Mayıs’ta Fransa’ya gideceği konuşuluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...
  Magazin

Hakan Sabancı ile sevgili olan Hande Erçel: Mesela mutluysam...

Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı
  Magazin

Hande Erçel'in yeni imajı olay yaratı

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolde yer aldığı İki Yabancı dizisinde yeni gelişme
  Magazin

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolde yer aldığı İki Yabancı dizisinde yeni gelişme

Erçel Kardeşler'den dedelerine veda
  Gündem

Erçel Kardeşler'den dedelerine veda

Hande Erçel'i yıkan haber
  Gündem

Hande Erçel'i yıkan haber

Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu
 

Hande Erçel, ayaklarıyla gündem oldu