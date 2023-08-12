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Hande Erçel'den dev anlaşma

Hande Erçel, Arap ülkelerinde yayınlanacak dev bir reklam kampanyasının yüzü oldu. İşte detaylar...

Hande Erçel'den dev anlaşma

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel reklamların aranılan yüzü olmaya devam ediyor. Oyuncu “Laverne” adlı parfüm markasıyla anlaştı. Hande Erçel, bugün reklam filminin Swissotel’deki çekimleri için kamera karşısına geçti.

Hande Erçel'den dev anlaşma

Depo Film’in imza attığı reklam çekiminin yapıldığı alan pembe, beyaz ve sarı renkli çiçeklerle süslendi. Reklam Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Ürdün, Fas, Libya ve Katar’da yayınlanacak.

Hande Erçel'den dev anlaşma

Marka daha önce futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile reklam filmi anlaşması yapmıştı. Hande Erçel’le yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu öğrenildi.

Hande Erçel'den dev anlaşma

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