Ünlü oyuncu Hande Erçel'den bikinili poz geldi. Oyuncunun, yüzü olduğu Nocturne markası Erçel'in fotoğrafını yayınladı.

Erçel'in bikinili fotoğradı kısa sürede binlerce beğeni aldı.



İş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncunun fit vücudu beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.