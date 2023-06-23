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Hande Erçel'den bikinili poz

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bikinili pozu beğeni yağmuruba tutuldu. İşte haberin detayları...

Hande Erçel'den bikinili poz

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den bikinili poz geldi. Oyuncunun, yüzü olduğu Nocturne markası Erçel'in fotoğrafını yayınladı.

 Hande Erçel'den bikinili poz

Erçel'in bikinili fotoğradı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Hande Erçel'den bikinili poz
İş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan oyuncunun fit vücudu beğeni topladı.

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