  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a şok!

Oyuncular Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'ın dijitale çekmeye planladıkları projeleri iptal edildi. İşte detaylar...

Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a şok!

Oyuncular Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'ın dijitale çekmeye planladıkları projeleri, 'azami bütçeyi aştı' gerekçesiyle rafa kaldırıldı. Bir dijital platformun yüzü olan oyuncular Hande Erçel, Yılmaz Erdoğan ve Demet Özdemir'in merakla beklenen projeleri iptal oldu. Platforma 'Organize İşler' adlı dizi çekecek olan Erdoğan, yapım için Esra Bilgiç ve Kıvanç Tatlıtuğ'la anlaşmıştı. Demet Özdemir de 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin 2. sezonu çekecekti.

Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a şok!
Hande Erçel'in 'Deniz Kızı' dizisinin de senaryosu yazılmış ve yazın sete çıkması bekleniyordu. Ancak platform global bütçe onayıyla ilgili tüm dünyayı kapsayan yapılanması nedeniyle her 3 projenin çekimini erteledi. Birbirlerinin rakibi olarak gösterilen oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir'in platformdan bölüm başı 150 bin dolara {3 milyon 120 bin TL) anlaştığı konuşulmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filmi için 10 milyon dolara (200 milyon TL) imza attığı iddia edilmişti. (Akşam)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel'den köpeğiyle ilgili flaş itiraf
  Magazin

Hande Erçel'den köpeğiyle ilgili flaş itiraf

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı damga vurdu

Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü
  Magazin

Amerikalı oyuncu Eva Longoria'dan Hande Erçel'e övgü

Hande Erçel'in Cannes fotoğrafları olay yarattı
  Magazin

Hande Erçel'in Cannes fotoğrafları olay yarattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den mayolu poz
  Magazin

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den mayolu poz

Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? Flaş gelişme...
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı evleniyor mu? Flaş gelişme...