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Hakan Sabancı'yla birlikte olan Hande Erçel aşk soruları karşısında bakın ne yaptı?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu, aşk soruları sonrası bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Hakan Sabancı'yla birlikte olan Hande Erçel aşk soruları karşısında bakın ne yaptı?

İş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi.

Hakan Sabancı'yla birlikte olan Hande Erçel aşk soruları karşısında bakın ne yaptı?

Siyah şıklığı ve fit görünümü ile göz kamaştıran oyuncu, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti.

Hakan Sabancı'yla birlikte olan Hande Erçel aşk soruları karşısında bakın ne yaptı?

Erçel, "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" yanıtını verdi.

Hakan Sabancı'yla birlikte olan Hande Erçel aşk soruları karşısında bakın ne yaptı?

Aşk hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorular yöneltilince hızla aracına yönelen Hande Erçel, “Her şey güzel ve yolunda çok teşekkür ederim” demekle yetindi.

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