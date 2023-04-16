Hakan Sabancı'yla birlikte olan Hande Erçel aşk soruları karşısında bakın ne yaptı?

İş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi.

Siyah şıklığı ve fit görünümü ile göz kamaştıran oyuncu, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti.

Erçel, "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" yanıtını verdi.

Aşk hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorular yöneltilince hızla aracına yönelen Hande Erçel, “Her şey güzel ve yolunda çok teşekkür ederim” demekle yetindi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.