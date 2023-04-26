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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti depremzede kadınlar için baş başa şarkılar söyleyecek.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy depremden etkilenen tüm kadınlar için aynı sahneyi paylaşıyor.

70’lerden günümüze hafızalarda yer etmiş şarkılardan oluşan bir repertuar hazırlayan Bahadır ve Ersoy çifti, piyano-solist performanslarının yanı sıra seyircilere müzikal sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede

 

Konserin tüm geliri Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un İhtiyaç Haritası ile birlikte deprem bölgesindeki kadınların istihdamı ve ihtiyaçları ile oluşturdukları projeye bağışlanacaktır. Konserin biletleri passo’da satışta.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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