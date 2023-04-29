  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gökçe Bahadır Ömer dizisiyle ilgili konuştu

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Ömer dizisiyle ilgili her şeyin yolunda olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Gökçe Bahadır Ömer dizisiyle ilgili konuştu

Başarılı projelerle adından sözettiren güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Gökçe Bahadır Ömer dizisiyle ilgili konuştu

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Bahadır, havanın güzel olmasıyla kendisini dışarıya attığını ve Ömer dizisiyle ilgili her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Arkadaşıyla alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu, kısa süren sohbetin ardından alışverişe kaldığı yerden devam etti.

Gökçe Bahadır Ömer dizisiyle ilgili konuştu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede
  Magazin

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy kadınlar için sahnede

Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş
  Magazin

Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş

Almanya’da depremzedeler için konser
  Magazin

Almanya’da depremzedeler için konser

Ayda geri döndü!
  Magazin

Ayda geri döndü!

Hande Subaşı golfe merak sardı
  Magazin

Hande Subaşı golfe merak sardı

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi
  Magazin

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi