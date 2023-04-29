Gökçe Bahadır Ömer dizisiyle ilgili konuştu

Başarılı projelerle adından sözettiren güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Bahadır, havanın güzel olmasıyla kendisini dışarıya attığını ve Ömer dizisiyle ilgili her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Arkadaşıyla alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu, kısa süren sohbetin ardından alışverişe kaldığı yerden devam etti.

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