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Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” Diyor

Profesyonel müzik hayatına bir İlhan Şeşen klasiği olan “Sarılınca Sana” ile başlayan Funda Bozkurt, ikinci teklisi “Yalanlarından Arınamazsın”ı müzikseverlerle buluşturmuştu. İlhan Şeşen’in hemşireliğini yapan ve manevi kızım dediği şarkıcı, şimdi de üçüncü teklisi “Bir Bilen Varsa” ile yoluna devam ediyor.

Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” Diyor

Sözü ve müziği Funda Bozkurt’a ait olan şarkının düzenleme, mix ve mastering’ini Armin üstlendi. Famu Yapım etiketiyle dijital müzik platformlarında yerini alan “Bir Bilen Varsa”nın video klibi ise, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde izleyenlere pozitif duygular hissettirecek enstantanelerle, Fatih Kurut yönetmenliğinde çekildi. Biten bir ilişkinin ardından hatırlanan güzel anıların ve özlemin tebessümle anlatıldığı klipte, Funda Bozkurt tek başına rol aldı.

Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” Diyor

Sosyal medyada çektiği müzik videolarıyla da beğeni kazanan aynı zamanda da hemşirelik mesleğine devam eden Funda Bozkurt; “Bir Bilen Varsa”nın yayınlanmasının ardından, kendi şarkıları ve coverların yer alacağı akustik projelerinin çekimlerine ve sahne repertuvarlarının hazırlıklarına başladığını söyledi.

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