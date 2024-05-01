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Arabesk müziğe yeni soluk

10 yıldır Avrupa’da yaptığı müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren Okan Sayar, modern arabesk tarzıyla Türk müzik dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Arabesk müziğe yeni soluk

Söz ve müziği Mahmut Ünal’a ait olan “Sensiz Olmaz” şarkısını müzikseverlerle buluşturan Okan Sayar, şarkının İstanbul’un eşsiz manzarasında çekilen klibiyle de ses getirdi.

Arabesk müziğe yeni soluk

Almanya Berlin doğumlu olan Okan Sayar, 2008’den buyana müzik piyasasında yer alıyor. Avrupa'da birçok ülkede ve Türkiye'de aktif sahne çalışmaları yapan sanatçı, çocuk yaşlarından beri şarkı söylüyor.

Arabesk müziğe yeni soluk

Bugüne kadar sayısız söz yazan ve beste yapan Okan Sayar, “Müzik benim için bir tutku. Kendimi bildim bileli, şarkılarla iç içeyim. İlk albümümü 24 yaşımda yaptım ve çok sevildi. Artık aşka dair, aşkı anlatan şarkılar yapıyorum. “Sensiz Olmaz” da insanların kalbine dokunacak” dedi.

Arabesk müziğe yeni soluk

Bugüne kadar “Yine Düştüm Galiba”, “Abayı Fena Yaktım”, “Kalbimi Verdim Bilmeden” gibi ses getiren şarkılara imza atan Okan Sayar, şimdilerde sürpriz bir sanatçıyla düet hazırlığında olduğunu söyledi. 

 “Sensiz Olmaz” MGM Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. 

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