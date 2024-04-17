Nilüfer'den yeni şarkı müjdesi

Nilüfer’in her gün bir şarkısı, sosyal medyada en çok kullanılanlar listesinde yer alırken, usta sanatçı her bir parçasıyla hala en çok dinlenilenler, sosyal medya videolarında kullanılanlar, dizilerin en çok tercih ettiği şarkılar arasında, hep en üst sıralarda yer alıyor.
Nilüfer şimdi de yepyeni bir şarkıyı sevenleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Mabel Matiz’in, Nilüfer’in geçmişteki şarkılarından ilham alarak, ona özel olarak yazdığı ‘Kara Gözünün Hasretinden’ şarkısı 19 Nisan’da yayınlanacak.
Bugüne kadar yüzlerce şarkı seslendiren, birçok unutulmaz besteye imza atan Nilüfer’in çocukluk anılarının olduğu binada Mabel de yaşamıştı. Şarkının bir bölümüne bu anılar ilham oldu.
Bu şahane buluşmanın şarkısı ‘Kara Gözünün Hasretinden’in prodüksiyonunu Emre Malikler, mastering’ini Tarık Ceran yaparken, fotoğraflarını ve klibini Elif Demiralp çekti. Mabel Matiz, şarkının söz ve bestesini yazmak dışında, ayrıca geri vokalinde de bulundu.
Şarkı ve klip 19 Nisan’da tüm dijital platformlardaki yerini alacak.
KARA GÖZÜNÜN HASRETİNDEN
Al al bu gülleri
Parıldıyor aşkımın delilleri
Kara gözünün hasretinden
Çok yorgunum çok özledim seni
Al beni ben yıllarca bekledim bugünü
Sevgilim kalbimde acıların sürgünü
Ağarmadan sabahlarım ve de saçlarım
Tut elimden düşmeden gözyaşlarım
Yalan değil bilsem de sensiz de yaşanır
İsterim seninle baştan başlamayı da
Günlerim yarınları bağışlamayı
Tut elimden geçmeden bu yaşlarım
Gel kavuşalım
Bir bağırsam kendimi bu sulara bu taşlara
Sen kurtar sen attın bu sönmez ateşlere
Kaç yerimden burkuldu verdiğin sözler bir bak
Hiç yok mu insafın gel de yarama tuzu bas
İçimde bir çocuk başıboş dolanıyor
Yine o evin yolunu bulamıyor
Al beni ben yıllarca bekledim bugünü
Sevgilim kalbimde acıların sürgünü
Ağarmadan sabahlarım ve de saçlarım
Tut elimden düşmeden gözyaşlarım
Yalan değil bilsem ki sensiz de yaşanır
İsterim seninle baştan başlamayı da
Dünlerim yarınları bağışlamayı
Tut elimden geçmeden bu yaşlarım
Gel kavuşalım
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