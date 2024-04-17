Nilüfer'den yeni şarkı müjdesi

Nilüfer’in her gün bir şarkısı, sosyal medyada en çok kullanılanlar listesinde yer alırken, usta sanatçı her bir parçasıyla hala en çok dinlenilenler, sosyal medya videolarında kullanılanlar, dizilerin en çok tercih ettiği şarkılar arasında, hep en üst sıralarda yer alıyor.

Nilüfer şimdi de yepyeni bir şarkıyı sevenleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Mabel Matiz’in, Nilüfer’in geçmişteki şarkılarından ilham alarak, ona özel olarak yazdığı ‘Kara Gözünün Hasretinden’ şarkısı 19 Nisan’da yayınlanacak.

Bugüne kadar yüzlerce şarkı seslendiren, birçok unutulmaz besteye imza atan Nilüfer’in çocukluk anılarının olduğu binada Mabel de yaşamıştı. Şarkının bir bölümüne bu anılar ilham oldu.

Bu şahane buluşmanın şarkısı ‘Kara Gözünün Hasretinden’in prodüksiyonunu Emre Malikler, mastering’ini Tarık Ceran yaparken, fotoğraflarını ve klibini Elif Demiralp çekti. Mabel Matiz, şarkının söz ve bestesini yazmak dışında, ayrıca geri vokalinde de bulundu.

Şarkı ve klip 19 Nisan’da tüm dijital platformlardaki yerini alacak.

KARA GÖZÜNÜN HASRETİNDEN

Al al bu gülleri

Parıldıyor aşkımın delilleri

Kara gözünün hasretinden

Çok yorgunum çok özledim seni

Al beni ben yıllarca bekledim bugünü

Sevgilim kalbimde acıların sürgünü

Ağarmadan sabahlarım ve de saçlarım

Tut elimden düşmeden gözyaşlarım

Yalan değil bilsem de sensiz de yaşanır

İsterim seninle baştan başlamayı da

Günlerim yarınları bağışlamayı

Tut elimden geçmeden bu yaşlarım

Gel kavuşalım

Bir bağırsam kendimi bu sulara bu taşlara

Sen kurtar sen attın bu sönmez ateşlere

Kaç yerimden burkuldu verdiğin sözler bir bak

Hiç yok mu insafın gel de yarama tuzu bas

İçimde bir çocuk başıboş dolanıyor

Yine o evin yolunu bulamıyor

Al beni ben yıllarca bekledim bugünü

Sevgilim kalbimde acıların sürgünü

Ağarmadan sabahlarım ve de saçlarım

Tut elimden düşmeden gözyaşlarım

Yalan değil bilsem ki sensiz de yaşanır

İsterim seninle baştan başlamayı da

Dünlerim yarınları bağışlamayı

Tut elimden geçmeden bu yaşlarım

Gel kavuşalım

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