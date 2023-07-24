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Nilüfer’den kızına doğum günü sürprizi

Türk Pop Müziği’nin eşsiz sesi Nilüfer, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro Kuşadası’nda sahne aldı.

Nilüfer’den kızına doğum günü sürprizi

Unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine özel bir akşam yaşatan Nilüfer’i izleyenler arasında kızı Ayşe Nazlı Yumlu da vardı.23 Temmuz’da 23 yaşına giren kızı Ayşe Nazlı’yı sahneye davet ederek sürpriz yapan sanatçı, Ayşe Nazlı’nın doğum gününü kutladı.

Nilüfer’den kızına doğum günü sürprizi

Sahnede kızı için pasta kesen Nilüfer ve Ayşe Nazlı, duygu dolu anlar yaşadı. Sürpriz karşısında çok heyecanlanan Ayşe Nazlı bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Nilüfer kızının duygulanması üzerine “Sen benim hayatımın en değerli varlığısın güzel kızım.. Doğum günün kutlu olsun,  nice mutlu güzel yılların olsun..İyi ki doğdun canım benim.” dedi.

Binlerce kişi Ayşe Nazlı’nın doğum gününü kutlarken Nilüfer de şarkılarının en güzellerini kızı için söyledi.

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