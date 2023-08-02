Nilüfer’e 5 bin kişilik koro eşlik etti

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle biraraya geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin kendisini izlemeye geldiği konserinde Nilüfer, 70’li yıllardan bugüne unutulmayan şarkılarını seslendirerek hayranlarına doyumsuz bir müzik ziyafeti çekti.

Nesilden nesile aynı duygularla dinlenen şarkılarına seyircilerin eşlik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren sanatçı, “şarkılar bizi birleştiren, buluşturan, hayatımızdaki en güzel dokunuşlar” dedi.

Romantik şarkılarıyla Harbiye’de duygusal anlar yaşatan Nilüfer, hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturdu. İki saat süren konserde giydiği kıyafetleriyle göz kamaştıran sanatçı, dijital mecralarda en çok dinlenen şarkısı “Seni Beklerim Öptüğüm Yerde”yi dev bir koro eşliğinde seslendirdi. 1974’te yaptığı “Dünya Dönüyor” şarkısıyla çıkış yapan ve her konserinde ilk günkü heyecanla şarkılarını seslendiren Nilüfer, konser sonrasında seyircilerin coşkulu alkışları ile tekrar sahneye geldi.

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