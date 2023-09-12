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Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın yeni işini açıkladı

Türk müziğinin önemli isimlerinden Nilüfer, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Ünlü sanatçı kızı Ayşe Nazlı hakkında yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap verdi.  

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın yeni işini açıkladı

Kuruçeşme’de gerçekleşecek konseri öncesi sahne kostümü için provaya geldiğini ifade eden Nilüfer, “Konser öncesi koşuşturmaca içerisindeyim. Sağlık durumumda gayet iyi. Güzel işler yapmak için çalışıyorum.” dedi. 

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın yeni işini açıkladı

Yakın zamanda yeni bir single çıkarmak için stüdyoya gireceğinin müjdesini de veren Nilüfer, “Genç nesilden beğendiğiniz isimler var mı?” sorusuna ise, “Bunlar hassas konular ben hiç girmeyeyim.” diyerek cevap vermekten kaçındı.  

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın yeni işini açıkladı

KIZIM ANAOKULUNDA PSİKOLOG 

Kızı Ayşe Nazlı hakkında yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap veren Nilüfer, “Kızım üniversiteyi bitirdi. Psikoloji okudu ve şu an bir anaokulunda çalışıyor. Zamanın ne göstereceğini bilemeyiz ama güzel düşüncelerimiz var onunla alakalı da” dedi. 

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın yeni işini açıkladı

 

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