Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’nın yeni işini açıkladı

Kuruçeşme’de gerçekleşecek konseri öncesi sahne kostümü için provaya geldiğini ifade eden Nilüfer, “Konser öncesi koşuşturmaca içerisindeyim. Sağlık durumumda gayet iyi. Güzel işler yapmak için çalışıyorum.” dedi.

Yakın zamanda yeni bir single çıkarmak için stüdyoya gireceğinin müjdesini de veren Nilüfer, “Genç nesilden beğendiğiniz isimler var mı?” sorusuna ise, “Bunlar hassas konular ben hiç girmeyeyim.” diyerek cevap vermekten kaçındı.

KIZIM ANAOKULUNDA PSİKOLOG

Kızı Ayşe Nazlı hakkında yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap veren Nilüfer, “Kızım üniversiteyi bitirdi. Psikoloji okudu ve şu an bir anaokulunda çalışıyor. Zamanın ne göstereceğini bilemeyiz ama güzel düşüncelerimiz var onunla alakalı da” dedi.

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