  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mustafa Sandal’dan Baran Mengüç’e övgü dolu sözler 

Tarık Mengüç’ün kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Baran Mengüç, Türkiye'nin yükselen genç yeteneklerinden biri olarak R&B/Afropop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarı kimliğiyle dikkat çekiyor.

Mustafa Sandal’dan Baran Mengüç’e övgü dolu sözler 

'Ottoman Pop' tarzıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Baran Mengüç, Alaçatı’da bir mekanda sahne alan Mustafa Sandal’ı dinlemeye gitti.
 
Mustafa Sandal’dan Baran Mengüç’e övgü dolu sözler 
 
Baran Mengüç’ü sahneye davet eden Mustafa Sandal, genç şarkıcıyı öve öve bitiremedi. Sandal “Baran kardeşimizin videosunu seyrettirdiler. Çok etkilendim. Önümüzdeki zamanda Baran’ı çok duyacaksınız, çok dinleyeceksiniz” diyerek genç şarkıcıyı övdü ve sahnesini Baran Mengüç’e bıraktı.
 
Mustafa Sandal’dan Baran Mengüç’e övgü dolu sözler 
 
Baran Mengüç de hem dansıyla hem seslendirdiği şarkıyla mekanı dolduran müşterilere unutulmaz bir gece yaşattı.
 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda! Hayranlarından helallik istemişti
  Magazin

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda! Hayranlarından helallik istemişti

Konserde açılan pankart İbrahim Tatlıses'i mest etti
  Magazin

Konserde açılan pankart İbrahim Tatlıses'i mest etti

İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"
  Magazin

İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"

Fas'ın Türk jönü Mert Altınışık
  Magazin

Fas'ın Türk jönü Mert Altınışık

Adidas, Team Türkiye koleksiyonunu Cem Yılmaz ile tanıttı
  Magazin

Adidas, Team Türkiye koleksiyonunu Cem Yılmaz ile tanıttı

Kıvanç Kasabalı onarıcı tarım farkındalığı için çalışacak
  Magazin

Kıvanç Kasabalı onarıcı tarım farkındalığı için çalışacak