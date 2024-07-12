Mustafa Sandal’dan Baran Mengüç’e övgü dolu sözler 

'Ottoman Pop' tarzıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getiren Baran Mengüç, Alaçatı’da bir mekanda sahne alan Mustafa Sandal’ı dinlemeye gitti.

Baran Mengüç’ü sahneye davet eden Mustafa Sandal, genç şarkıcıyı öve öve bitiremedi. Sandal “Baran kardeşimizin videosunu seyrettirdiler. Çok etkilendim. Önümüzdeki zamanda Baran’ı çok duyacaksınız, çok dinleyeceksiniz” diyerek genç şarkıcıyı övdü ve sahnesini Baran Mengüç’e bıraktı.

Baran Mengüç de hem dansıyla hem seslendirdiği şarkıyla mekanı dolduran müşterilere unutulmaz bir gece yaşattı.

baran-mengüç

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.