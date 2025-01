Four Seasons Hotels Istanbul’da Sevgililer Gününe özel unutulmaz deneyimler Tarihi Yarımada’nın zarif atmosferinde konumlanan Four Seasons Hotel Sultanahmet ve Boğaz’ın etkileyici manzarasına ev sahipliği yapan Four Seasons Hotel Bosphorus, Sevgililer Günü’nde çiftlere romantizm ve şıklıkla dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul’un iki gözde lokasyonunda hazırlanan özel programlar, büyüleyici ortamları, özenle tasarlanmış lezzetleri ve eşsiz deneyimleriyle aşkı kutlamanın en güzel yolunu vadediyor.