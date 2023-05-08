  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fırat Can 'Bulamam Nedenini' şarkısıyla müzikseverlerin karşısında

Fırat Can, yeni şarkısı "Bulamam Nedenini" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini ise Efe Can üstlendi. Şarkının mix-mastering işlemleri ise Kutay Sarıgül tarafından gerçekleştirildi.

Fırat Can 'Bulamam Nedenini' şarkısıyla müzikseverlerin karşısında

Mahzen Fabrick Youtube kanalında yayınlanan şarkının video klibi, başarılı yönetmen Amirali Ghorbanzadeh tarafından çekildi. Sanat yönetmenliğini Atefeh Pakdel'in üstlendiği klipte Fırat Can'a, başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Mine Çaldıran eşlik etti. "Bulamam Nedenini" şarkısının prodüktörlüğünü ise Tolga Aykut üstlendi.

Fırat Can 'Bulamam Nedenini' şarkısıyla müzikseverlerin karşısında

Şarkının sözleri, tutkulu bir aşkın anlatıldığı etkileyici bir hikaye şeklinde ilerliyor. Şarkının ritmik yapısı ve yüksek enerjisi, dinleyicilerin iç dünyasına dokunmayı hedefliyor. Şarkı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!
  Güncel

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut imzalı '2L' sosyal medyada viral oldu!

L’Occitane’dan Annelere baharın geldiğini müjdeleyen güzellik iksirleri
  Güncel

L’Occitane’dan Annelere baharın geldiğini müjdeleyen güzellik iksirleri

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı
  Güncel

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!
  Güncel

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor
  Güncel

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi
  Güncel

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi