Fırat Can 'Bulamam Nedenini' şarkısıyla müzikseverlerin karşısında Fırat Can, yeni şarkısı "Bulamam Nedenini" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini ise Efe Can üstlendi. Şarkının mix-mastering işlemleri ise Kutay Sarıgül tarafından gerçekleştirildi.