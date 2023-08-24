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Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı

Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı. İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı

Fahriye Evcen, tatile devam ediyor.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı
Eşi Burak Özçivit'in işleri nedeniyle İstanbul'a dönmesiyle oyuncu oğlu Karan ve Kerem ile tatiline devam ediyor.

Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı

Evcen, oğlu Karan'la kano yaptığı anı yayınladı.

 

 

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