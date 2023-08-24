Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit kano yaptı

Fahriye Evcen, tatile devam ediyor.



Eşi Burak Özçivit'in işleri nedeniyle İstanbul'a dönmesiyle oyuncu oğlu Karan ve Kerem ile tatiline devam ediyor.

Evcen, oğlu Karan'la kano yaptığı anı yayınladı.

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