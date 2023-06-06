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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in küçük çocukları Kerem'in yüzü göründü. İşte detaylar...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü

Ocak ayında ikinci çocukları Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in çocuklarının yüzü ilk kez göründü.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Özçivit, Evcen'in doğum gününden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşmıştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Oyuncu, oğlunun yüzüne kalp emojisi koymuştu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Kerem'in yüzü ilk kez ortaya çıktı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Çiftin, Karan adından bir oğlu daha bulunuyor.

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