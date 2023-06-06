Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü

Ocak ayında ikinci çocukları Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in çocuklarının yüzü ilk kez göründü.



Özçivit, Evcen'in doğum gününden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşmıştı.



Oyuncu, oğlunun yüzüne kalp emojisi koymuştu.



Kerem'in yüzü ilk kez ortaya çıktı.



Çiftin, Karan adından bir oğlu daha bulunuyor.

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