Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ın doğum gününü kutladı.



Çift, dört yaşına giren oğulları Karan'a evde parti düzenledi.



Örümcek Adam pastalı doğum gününde çift kareleri Instagram'dan paylaştı.



Evcen ve Özçivit, yeni doğan bebekleri Kerem'i de yayınladı.



İkili, Kerem'in yüzünü ise kapattı.



Özçivit pozlara, "Aşk Adam 1... İyi ki doğdun oğlum" diye yazdı.



Ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Evcen ve Özçivit'in kombinleri de dikkat çekti.

Kırmızı giyinen ikili, hayranlarından beğeni aldı.

Çift, 2017 yılında evlenmişti.

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