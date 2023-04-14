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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ın doğum gününü kutladı. Fotoğraflardaki o detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ın doğum gününü kutladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti
Çift, dört yaşına giren oğulları Karan'a evde parti düzenledi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti
Örümcek Adam pastalı doğum gününde çift kareleri Instagram'dan paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti
Evcen ve Özçivit, yeni doğan bebekleri Kerem'i de yayınladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti
İkili, Kerem'in yüzünü ise kapattı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti
Özçivit pozlara, "Aşk Adam 1... İyi ki doğdun oğlum" diye yazdı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti
Ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti

Evcen ve Özçivit'in kombinleri de dikkat çekti.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti

Kırmızı giyinen ikili, hayranlarından beğeni aldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti

Çift, 2017 yılında evlenmişti.

 

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan'ın doğum günündeki detay dikkat çekti

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