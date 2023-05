 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten küçük çocukları Kerem ile ilgili açıklama geldi

'Eğlence Her Yerde' sloganı ile bu yıl ilk kez Ateşehir'de açık havada gerçekleştirilen HUPALUPA GO Festivali'ne ünlü akını yaşandı. Büyük çocukları Karan ile birlikte HUPALUPA GO Festivaline katılan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, "Kerem için daha çok erken olsa da Karan böyle etkinliklerden çok keyif alıyor. Artık seneye Kerem'i de bizlerle beraber böyle etkinliklerde görebilirsiniz" dedi.



Her giydiği ile adından sıkça söz ettiren Fahriye Evcen, askeri kamuflaj kombiniyle bir hayli dikkat çekti.

