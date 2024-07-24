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Yıllardır Uğur Yücel ile evli olan Derya Alabora "Neden boşanmadığıyla" ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Yıllardır Uğur Yücel ile evli olan Derya Alabora "Neden boşanmadığıyla" ilgili soruya bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Yıllardır Uğur Yücel ile evli olan Derya Alabora "Neden boşanmadığıyla" ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Snob Magazin'in özel haberine; Derya Alabora, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sanatçı, Uğur Yücel, Hülya Avşar, Derya Baykal'ın yer aldığı bir komedi projesinde yer aldığını söyledi. Resmi olarak Uğur Yücel'le evli olan Alabora, "Ayrıldık ama boşanmadık. Pek o konuyla ilgilenmiyoruz. Resmi olarak evliyiz" dedi.

Yıllardır Uğur Yücel ile evli olan Derya Alabora "Neden boşanmadığıyla" ilgili soruya bakın ne cevap verdi?
Yeni nesil oyuncular için Alabora, "Yetenekli olanlar da yeteneksiz olanlar da var. Artık biraz devir değişti. Biraz disiplin azalıyor. Yeni bir nesil. Yapay zeka çağa... Bizim zamanımız geçiyor yerimizi yapay zeka alacak" diye konuştu.

Yıllardır Uğur Yücel ile evli olan Derya Alabora "Neden boşanmadığıyla" ilgili soruya bakın ne cevap verdi?
Bodrum tatilinden geldiğini belirten sanatçı, bölgenin pahalı olduğunu söyledi.

 Yıllardır Uğur Yücel ile evli olan Derya Alabora "Neden boşanmadığıyla" ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Alabora, oyuncuların estetik ve botoks yaptırmaması gerektiğini açıkladı.

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